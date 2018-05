Maria Teresa de Abreu Jardim

FALECEU

R.I.P.

Seus filhos: Rui Fernando Jardim e filho Ismael Jardim e Armindo Pedro Jardim, sua esposa Lina Jardim e filhos: João Pedro e Francisco Diogo, suas irmãs, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, irmã, tia e parente, residente que foi à Rua D. Ernesto Sena de Oliveira, freguesia de Santa Luzia e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13:30 horas, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho para o mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente, pelas 13:00 horas, na referida Capela.

A família agradece aos médicos, enfermeiros e assistentes operacionais do 2º andar-poente do Hospital dos Marmeleiros, bem como à direcção e a todo o pessoal do Lar de Idosos de Câmara de Lobos, pela forma carinhosa, atenciosa e dedicada, como sempre trataram a sua saudosa familiar.

Funchal, 17 de Maio de 2018