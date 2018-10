José Luís de Sousa Cabral

Faleceu

Sua esposa, Maria da Conceição da Silva Fernandes Cabral, seus filhos, Cláudia Maria Fernandes de Sousa, esposo e filho, Luís Carlos Fernandes de Sousa, esposa e filhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas das suas relações e amizades o falecimento do seu saudoso esposo, pai, sogro, avô, irmão, cunhado, tio, primo, amigo e parente, residente que foi ao Caminho do Topo Salão - Faia Nº72, freguesia e conselho da Ponta do Sol e comunicam que o seu funeral se realiza hoje saindo da Capela Mortuária do Hospital Dr. João de Almada pelas 12:30 horas, para a Igreja Paroquial de Cristo Rei - Monte, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 14:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério de São Caetano - Terças.

A família agradece a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral do seu ente querido ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar.

Mais informa que a Missa do 7º dia realizar-se-á na próxima terça-feira dia 09-10-2018, pelas 18:00 horas na Igreja Paroquial de Cristo Rei - Monte.

A família agradece de um modo especial a toda a equipa médica, enfermagem, auxiliares e pessoal administrativo da Unidade de Cuidados Paliativos do Hospital Dr. João de Almada e ao serviço de Cirurgia - 2º andar do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelo carinho, dedicação e profissionalismo como cuidaram do seu familiar.

Ponta do Sol, 04 de Outubro de 2018