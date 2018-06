PARTICIPAÇÕES

Drª Maria da Conceição Gouveia Spínola Fernandes

(Professora)

Faleceu

Seu marido António Luís Batista Fernandes, seus filhos Luís Roberto Spínola Fernandes e Diogo Luís Spínola Fernandes, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, primos, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi Estrada de Santa Clara, Conjunto Habitacional Ribeira da Alforra, Bloco J, 2º Direito, e que o seu funeral se realiza hoje, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 12:00 horas para a capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 13:30 horas, prosseguindo o funeral para o mesmo.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia no próximo Domingo, dia 24/06/2018, pelas 10:30 horas, na igreja paroquial de Nossa Senhora do Carmo, Câmara de Lobos, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

É com profundo pesar que toda a comunidade educativa da escola Básica dos 2º e 3º ciclos Cónego J.J.G. Andrade-Campanário cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da estimada docente desta escola, Maria Conceição Gouveia Spínola Fernandes, e endereça à família as suas condolências.

Funchal, 20 de Junho de 2018