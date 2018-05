Tolentino Rodrigues de Gouveia

FALECEU

Sua esposa, Celina de Freitas Gouveia, seus filhos, Márcio Filipe Freitas Gouveia, Ricardo Nuno Freitas Gouveia, Carina Patrícia Freitas Gouveia e filhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas das suas relações e amizades o falecimento do seu saudoso esposo, pai, avô, irmão, cunhado, tio, primo e parente, residente que foi à Estrada Regional 227 Nº 10, freguesia da Tabua, concelho da Ribeira Brava e comunicam que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Capela Mortuária do Hospital dos Marmeleiros, pelas 13:00 horas, para a Igreja Paroquial da Santíssima Trindade - Tabua, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 14:30 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da Tabua.

A família agradece a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral do seu ente querido ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar.

Mais informa que a Missa do 7º dia realizar-se-á no próximo Sábado 19-05-2018, pelas 17:30 horas na Igreja Paroquial da Santíssima Trindade - Tabua.

Tabua , 15 de Maio de 2018