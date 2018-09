PARTICIPAÇÕES

Maria Teresa de Sousa

Faleceu

Seus filhos José Firmino Rodrigues Cró, esposa, filhos e netos, José Carlos Sousa Cró, esposa e filhos, José Orlando Sousa Rodrigues Cró, esposa e filhos, irmãos, cunhada, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, bisavó, irmã, cunhada, tia e parente, que foi residente ao Caminho do Trapiche nº149, paróquia da Graça, freguesia de Santo António e que o seu funeral realiza-se hoje, pelas 13.30 horas saindo da capela do cemitério municipal de Santo António para o mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 13.00 horas na referida capela.

A Gerência da Mercearia da Barreira, sua irmã Maria Vera Fernandes Carreira Figueira, filho, nora e netos, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da Srª Maria Teresa de Sousa.

Funchal, 13 de Setembro de 2018