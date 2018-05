João D´Olival

Faleceu

Seus filhos, nora, genro, netos, bisnetos, irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso pai, sogro, avô, bisavô, irmão, cunhado, tio e parente, residente que foi à Vereda de São Fernando, freguesia e concelho de Santa Cruz.

Mais participam que o seu funeral se realiza hoje, segunda-feira, saindo da Casa Mortuária da Agência Funerária (Rua da Palmeira nº16-Santa Cruz) pelas 13:30 horas, para a Igreja Matriz de Santa Cruz, onde haverá missa de corpo presente pelas 15:00 horas, prosseguindo depois para inumação em jazigo de família no cemitério da dita freguesia.

A família agradece a todas as pessoas que queiram participar no funeral do seu saudoso parente, até à sua última morada e informa que estará um autocarro atrás da igreja Matriz de Santa Cruz, com destino ao cemitério, para todas as pessoas interessadas em acompanhar o funeral do seu saudoso parente, regressando ao local de partida.

No próximo sábado (02/06/2018), pelas 18:30 horas, na Igreja Matriz de Santa Cruz, haverá missa do 7.º dia pelo eterno descanso da sua alma, renovando os agradecimentos a quem se dignar participar nesta sagrada eucaristia.

A família agradece às equipas médicas, de enfermagem e pessoal auxiliar do Hospital Dr. Nélio Mendonça, do Hospital dos Marmeleiros e do Centro de Saúde de Santa Cruz, aos Bombeiros Municipais de Santa Cruz e às ajudantes domiciliárias da Segurança Social, pela forma carinhosa e profissional com que trataram o seu familiar.

Hoje o sol não brilhou, os pássaros não cantaram...mas TU partiste! Não há nada capaz de reparar uma perda como esta, mas em nome da amizade e amor de quem fica, e em tua honra e memória, é preciso continuar vivendo, e como até dirias “chegou a minha vez!” Prometemos fazer do luto uma luta pela vida e felicidade e tentar sobreviver estes e outros momentos menos felizes sem desistir... pois esse foi o maior legado que nos deixaste: RESISTIR! Os nossos corações sofrem em silêncio... até um dia!

Santa Cruz, 28 de Maio de 2018