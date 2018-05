PARTICIPAÇÕES

António de Gouveia Marques

Faleceu

Sua esposa Maria Teresa da Costa Correia Marques, seus filhos: Jaime Correia Marques, João Alberto Correia Marques e Maria Sónia Correia Marques, nora, irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, irmão, cunhado, tio e parente, residente que foi ao sítio da Referta, freguesia do Porto da Cruz.

Mais participam que o seu funeral se realiza hoje, quarta-feira, saindo da morgue do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 14:00 horas, com destino, a igreja paroquial do Porto da Cruz, onde haverá missa de corpo presente pelas 15:00 horas, prosseguindo depois para inumação no cemitério da dita freguesia.

A família agradece a todas as pessoas que queiram participar no funeral do seu saudoso parente até à sua última morada e informa que na próxima sexta-feira (11/05/2018) pelas 08:30 horas, na igreja paroquial do Porto da Cruz, haverá missa do 7.º dia pelo eterno descanso da sua alma, renovando os agradecimentos a quem se dignar participar nesta sagrada eucaristia.

Renova os agradecimentos aos Bombeiros Voluntários de Machico e à equipa médica, de enfermagem e pessoal auxiliar do Serviço de Urgências de Machico, bem como aos profissionais da Unidade de Medicina física e reabilitação do Centro de Saúde de Machico, pela forma atenciosa e profissional com que sempre ajudaram o seu familiar.

O Chefe de Conservação e todos os funcionários da 2ª Seção de Conservação “Estaleiro do Faial” da Direção Regional de Estradas participam o falecimento do seu colega Sr. António de Gouveia Marques e informam que o seu funeral se realiza hoje, quarta-feira, pelas 15:00 horas na Igreja paroquial do Porto da Cruz.

Porto da Cruz, 9 de Maio de 2018