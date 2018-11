Teresa Maria Prieto Rolo

Faleceu

Sua mãe, irmãos, cunhados, sobrinhos, demais família e amigos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa parente que foi residente à Rampa dos Piornais nº20, freguesia de São Martinho e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13.00 horas saindo da capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho para cremação no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 12.30 horas na referida capela.

A família agradece mui reconhecidamente à equipa médica, enfermagem e assistentes operacionais do Hospital Dia Hemato-oncologia e do 3ºandar Ginecologia, pela forma dedicada, atenciosa e carinhosa como trataram o seu familiar durante o seu internamento.

Funchal, 3 de Novembro de 2018