Maria da Conceição Rocha

FALECEU

Seus filhos, Maria da Luz Rocha Conduto, esposo e filhos, Maria da Conceição Rocha Conduto, esposo, filhos e netos, José Rocha Conduto, filhos e neto, Agostinha Rocha Conduto, esposo, filhos e netos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas das suas relações e amizades o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, cunhada, tia, prima, amiga e parente, residente que foi ao Caminho do Topo Salão - Faia n.º 82, freguesia e concelho da Ponta do Sol e comunicam que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Capela Mortuária do Hospital dos Marmeleiros, pelas 12:00 horas, para a Igreja Paroquial de Cristo Rei - Monte, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 13:30 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério de São Caetano - Terças.

A família agradece a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral da sua ente querida ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar.

Mais informa que a Missa do 7º dia realizar-se-á na próxima quarta-feira, dia 10/10/2018, pelas 18:00 horas, na Igreja Paroquial de Cristo Rei - Monte.

Ponta do Sol, 7 de Outubro de 2018