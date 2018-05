PARTICIPAÇÃO

Irmã Teresa Duarte Rodrigues de Matos

FALECEU

As Irmãs da Apresentação de Maria, os seus familiares, amigos, Pessoal Docente e não Docente do Externato da Apresentação de Maria e do Centro Infantil e Escola D. Maria Eugénia Canavial, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas das suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa Irmã Teresa, Superiora da Comunidade das Irmãs da Apresentação de Maria, rua das Mercês 25, e membro da Direção do Centro Infantil e da Escola D. Maria Eugénia de Canavial, que se o seu funeral se realiza hoje, saindo da Capela do Colégio da Apresentação de Maria, rua das Mercês, 25 para jazigo no Cemitério de Nossa Senhora das Angústias em S. Martinho.

Será precedido de Missa de corpo presente pelas 14:30 horas na referida Capela da Apresentação de Maria.

A Congregação das Irmãs da Apresentação de Maria e os seus familiares agradecem, antecipadamente, a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua ente querida e que manifestam o seu pesar.

Será celebrada Missa de 7º dia na próxima terça-feira, dia 08/05/2018 pelas 18:30 horas na Igreja de paroquial São Pedro, Funchal, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta Eucaristia.

Funchal, 5 de Maio de 2018