Francisco Sousa da Conceição

Faleceu

Sua esposa Maria Rosa Nóbrega Fernandes; seus filhos Francisco, esposa e filho; Carla; Paulo e filha; seus irmãos, cunhados, sobrinhos, primos, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi ao Beco do Transval, 51, Santa Maria Maior, Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje, saindo do Hospital dos Marmeleiros pelas 10:00 horas para a capela do cemitério de Nossa Senhora da Piedade, São Gonçalo, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 13:00 horas, prosseguindo o funeral para o mesmo.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Funchal, 16 de Abril de 2018