António Afonso

Faleceu

O Estabelecimento Nossa Senhora do Bom Caminho – Ribeira de Machico, família e amigos, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas das suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso utente, parente e amigo residente que foi à Praça 2 de julho, Ribeira de Machico, freguesia de Santo António da Serra e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Capela do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 15.30 horas, para a Igreja Paroquial de Santo António da Serra, onde será celebrada a missa de corpo presente pelas 16.30 horas, prosseguindo o funeral para o Cemitério de Santo António da Serra.

Mais informa que, na próxima quinta-feira, dia 21/06/2018, pelas 08.30 horas, será celebrada a missa do 7º dia, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora do Bom Caminho- Ribeira de Machico, freguesia de Santo António da Serra, agradecendo antecipadamente às pessoas que se dignarem assistir a este piedoso ato.

Santo António da Serra, 19 de junho de 2018