Maria Estela Nunes

Faleceu

Seu filho, João Dário Nunes Mata e esposa Sílvia Santos, sua irmã, Aura Teixeira Nunes, seus sobrinhos, Mercês Tavares Nunes, Leonel Nunes, António Nunes, Duarte Gil Nunes Pereira, suas cunhadas, demais sobrinhos ausentes e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, irmã, cunhada, tia e parente residente que foi ao sítio da fazendinha freguesia de Gaula.

Mais participam, que estará em câmara ardente a partir das 11:00 horas na capela do Refúgio da Casa da Sagrada Família e que o seu funeral se realiza hoje, com missa de corpo presente pelas 15:00 horas, na Igreja de Nossa Senhora da Luz, Igreja Paroquial de Gaula, prosseguindo depois para inumação no cemitério da localidade.

Um autocarro às 14:15 horas sai do sítio da Levada da Roda, desce o Salão, Rosário, Fazendinha, São João, sobe até a Igreja de Nossa Senhora da Luz, para transportar as pessoas que queiram assistir à missa e acompanhar o funeral, regressando depois ao local de partida.

No próximo domingo pelas 10:30 horas, na referida igreja de Nossa Senhora da Luz, será celebrada missa do 7º dia pelo eterno descanso da sua alma.

A família muito reconhecida agradece a todas as pessoas que lhes têm manifestado pesar e antecipadamente a quem participar nestas homenagens à sua querida parente.

Endereça ainda um agradecimento especial aos médicos, enfermeiros e assistentes operacionais do hospital Dr. Nélio Mendonça e do 2º andar nascente do hospital dos Marmeleiros, pelos cuidados de saúde prestados com saber e dedicação, e às assistentes operacionais de ajuda domiciliária da segurança social, o carinho e disponibilidade que sempre souberam ter e demonstrar nos serviços que prestaram à sua ente querida. Bem-haja

Gaula, 23 de Maio de 2018