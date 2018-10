PARTICIPAÇÕES

Luís Ricardo Nunes Pereira de Agrela

FALECEU

A família e amigos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso parente e amigo, que foi residente à freguesia de Santa Cruz e que o seu funeral realiza-se hoje, pelas 15.00 horas saindo da capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho para o mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 14.30 horas na referida capela.

“A Direção do Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng. Luiz Peter Clode, cumpre o doloroso dever de participar a toda a Comunidade Educativa, o falecimento do seu docente Luís Ricardo Nunes Pereira de Agrela.

À família e amigos dirigimos as nossas sinceras e sentidas condolências.”

Funchal, 13 de Outubro de 2018