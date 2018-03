Maria Rosa de Sousa

Faleceu com 83 anos

Seus filhos, Maria de Sousa da Costa Figueira, marido e filhos, netos João Sousa da Costa, esposa, filhos, netas, António Sousa da Costa esposa filhos, netos, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, afilhados, vizinhos, amigos e demais família presentes e ausentes cumprem doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento desta sua saudosa Mãe, sogra, avó, bisavó, irmã, cunhada, tia, madrinha, comadre, prima vizinha, amiga e parente, Moradora que foi ao sito do Foro Cima Paroquia de São Tiago no Jardim da Serra, Câmara Lobos e que o seu funeral se realiza hoje terça feira 27-03-2018 saindo do Hospital do Funchal às 10h30 para a capela do cemitério do Estreito Camara Lobos, e depois sairá às 14h00 da Capela para a igreja paroquial de Nossa Senhora da Graça no Estreito Câmara Lobos, onde haverá missa corpo presente às 15h00 prosseguindo o cortejo fúnebre para o Cemitério de Estreito de Câmara Lobos. Sairá uma Camioneta de cor cinzento escuro da Padaria Fátima pelas 13h45, vai a Corrida o Chote desce o Foro para as pessoas que queiram acompanhar o funeral à Igreja do Estreito Camara Lobos.

A missa 7º Dia será no Domingo, 01-04-2018 às 10h00 da manhã na Igreja Paroquial de São Tiago, Jardim da Serra, Câmara Lobos. A família endereça um especial e merecido agradecimento as pessoas que acompanharem o funeral desta nossa querida parenta desde já a nossa profunda gratidão.

A família agradece as pessoas que acompanharem o funeral desta sua parenta e informa que será celebrada uma missa nas intenções das pessoas, agradecendo antecipadamente a quem assistir a este piedoso ato o nosso muito obrigado um bem-haja a todos.

Jardim da Serra, 27 de Março 2018