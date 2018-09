Ludovina de Góis

Faleceu

Seus filhos, noras, neto, sua irmã, cunhados, sobrinhos e os demais familiares, presentes e ausentes, com profundo pesar participam às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa e querida parente, natural e residente que foi na freguesia do Caniço, cujo funeral se realiza hoje, com missa de corpo presente pelas 12h00, na Capela do Novo Cemitério Municipal do Caniço, onde decorrerá o velório a partir das 11h00, após a qual prosseguirá em cortejo fúnebre para inumação em jazigo no mesmo.

A família, reconhece e expressa a sua gratidão a todos os que lhe têm manifestado o seu apoio, solidariedade e pesar, agradecendo muito sinceramente, às pessoas que com a sua oração e participação, a acompanharem neste momento de dor e esperança. Renova um especial e merecido agradecimento, às assistentes domiciliárias da Segurança Social do Caniço, pela eficiência, carinho e disponibilidade demonstrada ao longo dos últimos anos, proporcionando-lhe assim, uma melhor qualidade de vida, o que nos leva a registá-lo com muito apreço e gratidão.

Do Estabelecimento Prisional da Cancela partirá pelas 11h15, um autocarro afim de recolher e transportar as pessoas interessadas em participar nestas cerimónias, efetuando o percurso entre o Chão das Eiras, Figueirinhas, passando pelo Caniço Shopping com destino ao dito cemitério, após as cerimónias, regressará ao local de partida.

Sábado, dia 22 de Setembro, será celebrada a missa em sufrágio da sua alma por intenção do 7.º dia pelas 17h30, na Igreja Paroquial das Eiras, pelo que reiteram os seus antecipados agradecimentos a todos aqueles que participarem nesta eucaristia.

Caniço, 15 de Setembro de 2018