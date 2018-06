PARTICIPAÇÕES

Mário Vieira da Silva

Conhecido pelo Sr. Mario da Corrida

Faleceu com 68 anos

Sua esposa, Filomena Andrade Gonçalves seus filhos, genros, noras netos, sogra, irmãos e demais família presente e ausente cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento deste seu saudoso marido, pai, sogro, avô, irmão, cunhado, tio, compadre, sobrinho, primo, vizinho, amigo e parente e demais familiares, morador que foi a Estrada da Corrida, n.64, paroquia de São Tiago no Jardim da Serra, Câmara Lobos e que o seu funeral se realiza nesta quarta-feira, saindo do hospital do Funchal pelas 13:30 h para a igreja paroquial de São Tiago, Jardim da Serra, onde haverá a santa missa pelas 15.00 h depois da missa será organizado o cortejo fúnebre para o cemitério do Estreito Câmara Lobos - Comunicamos às pessoas que a missa 7º dia é as 7:00h no Jardim da Serra, desde já agradecemos a vossa companhia. Mais se informa que será celebrada uma missa nas intenções das pessoas que acompanharem o funeral e desde já o nosso muito obrigado e mais participa que sairá um autocarro da Padaria Fátima, Corrida e vai ao Sítio do Chote e volta para a igreja de São Tiago e a seguir a missa o autocarro vem para o cemitério do Estreito Câmara de Lobos, para as pessoas que queriam acompanhar o funeral.

A família agradece a equipa médica e enfermagem do Centro de Saúde do Jardim da Serra, pela forma de carinho como trataram do nosso querido parente.

O Restaurante Bar Viola, ao Sítio da Ribeira da Caixa, e seus colaboradores enviam os sentidos pesamos a Família deste seu parente e que o seu funeral se realiza hoje, quarta feira às 15 h na igreja paroquial do Jardim da Serra.

Jardim da Serra Câmara de Lobos, 13 de Junho de 2018