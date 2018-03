Maria Amaral de Meneses da Silva

FALECEU

Seus filhos, noras, netos, bisnetos e demais família, participam a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa, mãe, sogra, avó, bisavó, tia e parente, residente que foi à Vereda da Gafaria nº.3, e que seu funeral se realiza hoje Segunda-feira, saindo Capela Mortuária do Centro de Saúde da Calheta, pelas 14:15 horas para a Igreja Matriz da Vila da Calheta, onde haverá missa de corpo presente, pelas 15:00 horas, prosseguindo o seu funeral para o cemitério do Lombo do Salão.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem a assistir ao seu funeral, ou de que qualquer forma manifestarem o seu pesar nesta hora de sofrimento.

A todos um muito Obrigado!

Calheta, 26 de Março de 2018