Maria Domingas Lira Ideia

Faleceu

R.I.P.

Seus filhos, José Luís Nunes Lira e Susana Maria Nunes Lira Fernandes Pereira, genro, nora, netos, irmãos, cunhados, sobrinhos, afilhados e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, irmã, cunhada, tia, madrinha e parente, residente que foi à Rua Dr. Carlos Varela, freguesia de São Martinho, e que o seu funeral se realiza hoje pelas 16:00 horas, saindo da capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho para jazigo no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente, pelas 15:30 horas, na referida capela.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa familiar, ou que de qualquer forma manifestaram o seu pesar.

Participam que será celebrada missa do 7º dia na próxima terça-feira dia 01/05/2018, pelas 19:00 horas na Igreja Paroquial da Nazaré, Funchal.

Querida MÃE,

hoje quero apenas dizer-te MUITO OBRIGADA!

Pela mulher lutadora que foste,

pelo teu exemplo de MÃE e de vida!

Pela tua dedicação sem medida à Família!

Pelos valores que nos passaste,

por tudo quanto nos deste!

Agora, depois deste último ano de sofrimento,

partes para junto do Papá.

Agora vais encontrá-lo!

Leva-lhe o nosso beijo e a nossa saudade.

Ficarás para sempre nos nossos corações!

Amamos-te muito, querida Mãe.

Funchal, 25 de Abril de 2018