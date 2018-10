PARTICIPAÇÕES

Manuel Alves de Sousa Coelho

Faleceu

Sua esposa Bernardete de Olim de Freitas Coelho, seus filhos, Paulo Nuno de Freitas Coelho e Sandra Isabel de Freitas Coelho, sua nora Cecília, seus netos, Dinarte e Jéssica, suas irmãs, cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, avô, irmão, cunhado, tio e parente, residente que foi à Estrada Nicolau Tolentino Vieira freguesia de Santo António da Serra.

Mais participam que o seu funeral se realiza hoje, saindo da capela do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 15:00 horas, para a igreja paroquial de Santo António da Serra onde será celebrada missa de corpo presente pelas 17:00 horas, prosseguindo depois para inumação no cemitério da Localidade.

Sábado dia 20 de Outubro pelas 18:00 horas, será celebrada missa do 7º dia pelo eterno descanso da sua alma, na igreja paroquial de Santo António da Serra.

A família agradece, a todas as pessoas que lhes têm manifestado pesar e antecipadamente a quem participar no funeral e na missa por sua intensão.

João Martinho de Gouveia e família, participam o falecimento do seu amigo Manuel Alves de Sousa Coelho, enviando à sua família sentidas condolências e que o seu funeral se realiza hoje, com missa de corpo presente pelas 17:00 horas na Igreja paroquial de Santo A. da Serra, prosseguindo para inumação no cemitério da Localidade.

Santo António da Serra, 11 de Outubro de 2018