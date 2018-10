Seus filhos, noras, netos, bisnetos, trineta e demais família, participam que será celebrada missa em sufrágio da sua alma, hoje, pelas 19:00 horas, na Igreja Paroquial do Piquinho - Machico, por passar neste dia o 5.º Aniversário do seu falecimento, agradecendo antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem a assistir a esta Eucaristica.

Funchal, 23 de Outubro de 2018