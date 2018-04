MISSA DE 2 ANOS DE ETERNA SAUDADE

Pedro Martins Rodrigues

Sua esposa, filhos, noras, genros, netos e demais família participam que por passar dois anos da partida do seu querido parente, sempre recordado com muito carinho e saudade, será celebrada uma missa pelo eterno descanso da sua alma, no próximo domingo, dia 22 de Abril, pelas 08.30 horas, na igreja paroquial de Nossa Senhora dos Remédios – Quinta Grande, agradecendo antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem assistir a este piedoso acto.

Pai, consigo aprendemos muito,

Acima de tudo, que o Amor de pai é eterno e incondicional!

Amamos-te nosso herói.

Os seus filhos

Quem me dera, se por um descuido, que Deus pudesse te trazer de volta, nem que fosse por um segundo.

Amo-te!

Tua esposa

Quinta Grande, 19 de Abril de 2018