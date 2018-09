João da Silva do Granel

Faleceu

Suas irmãs, Maria José Caroto e filha, Conceição de Jesus do Granel, Luisa Moniz do Granel e filhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas das suas relações e amizades o falecimento do seu saudoso irmão, cunhado, tio, primo, vizinho e parente, residente que foi ao Caminho da Escola Nº21, freguesia do Arco da Calheta, concelho da Calheta e comunicam que o seu funeral se realiza hoje saindo da Capela Mortuária do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 12:30 horas, para a Igreja Paroquial de São Brás - Arco da Calheta, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 14:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério do Arco da Calheta.

A família agradece a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral do seu ente querido ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar.

A família agradece também a toda a equipa médica, enfermagem, auxiliares e pessoal administrativo do Serviço de Cirurgia - 2.º andar Poente do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelo carinho, dedicação e profissionalismo como cuidaram do seu familiar.

Mais informa que a Missa do 7º dia realizar-se-á no próximo Domingo dia 30-09-2018, pelas 08:00 horas na Igreja Paroquial de São Brás - Arco da Calheta.

Arco da Calheta, 26 de Setembro de 2018