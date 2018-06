Filomena Vieira Pita

(Enfermeira Aposentada)

Faleceu

Seus sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa parente, residente que foi no sitio da Palmeira, Paróquia de Santa Cecília, Câmara de Lobos.

Mais participam que o funeral se realiza hoje, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 14 horas, para a capela do cemitério Municipal de Câmara de Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 16 horas, prosseguindo para jazigo no mesmo.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem assistir ao funeral da sua saudosa parente, ou que, de qualquer forma manifestarem o seu pesar, e informa que à MISSA DO 7º DIA, será celebrada no próximo SÁBADO, pelas 19:30 horas, na igreja paroquial de Santa Cecília.

A família agradece aos profissionais do Centro de Saúde de Câmara de Lobos, pelo auxílio, carinho e dedicação prestados à sua parente.

A todos, um Bem-haja!

Câmara de Lobos, 20 de Junho de 2018