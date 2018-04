Adelaide da Conceição

Faleceu com 87 anos

(viúva de antónio agostinho pereira)

Seus filhos Maria Adelaide Pereira , marido e filhos ausentes em Espanha, João Agostinho Pereira, esposa, filhos e netos, Hermínia Gorete Pereira Carvalho, marido, filhos, netos ausentes em França, Agostinho Pereira Henriques, esposa, filhos ausentes em França, Fátima Adelaide Pereira Teixeira, marido, filhos ausentes em França, Maria Rosária Pereira Fernandes, marido e filhas. Seu neto António Pereira Teixeira e filhos ausentes em França, sua nora Inês Santos Pereira, filhos, netos, suas irmãs, cunhados, sobrinhos, afilhados, vizinhos, amigos e demais família presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento desta sua saudosa mãe, sogra, avó, bisavó, irmã, cunhada, tia, comadre, prima, vizinha, amiga e parente, moradora que foi ao Sítio do Cabo Podão perto do Brasileiro, Paróquia de Nossa Senhora da Graça, no Estreito em Câmara de Lobos e que o seu funeral se realiza hoje, segunda-feira, dia 02-04-2018, saindo do Hospital do Funchal pelas 14:30 para a Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, no Estreito de Câmara de Lobos, onde haverá missa de corpo presente pelas 16:00, prosseguindo o cortejo fúnebre para o jazigo no Cemitério do Estreito de Câmara de Lobos.

A missa de 7.º dia será realizada na quarta-feira, dia 04-04-2018 às 18:30 na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, no Estreito de Câmara de Lobos.

A família endereça um especial e merecido agradecimento as pessoas que acompanharem o funeral desta sua parente e informa que será celebrada uma missa nas vossas intenções. Desde já a nossa profunda gratidão, um muito obrigado e um bem haja a todos.

Cabo Podão, Estreito de Câmara de Lobos, 2 de Abril de 2018