Sandra Fabiana de Jesus Gomes

Faleceu

R.I.P.

Seus pais, irmãs, avó, bisavó, tios, primos, padrinhos, namorado e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa filha, irmã, neta, bisneta, sobrinha, prima, afilhada, namorada e parente, residente que foi ao Caminho Velho do Covão-Complexo Habitacional da Pedreira, freguesia do Estreito de Câmara de Lobos e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Capela Mortuária do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 10:00 horas, para a Igreja Paroquial do Estreito de Câmara de Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente, pelas 12:00 horas, prosseguindo o seu funeral após as cerimónias para o Cemitério Municipal da referida freguesia.

A família, mui reconhecidamente, agradece a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral da sua saudosa familiar e participa que será celebrada a Missa do 7º Dia, no próximo Domingo, dia 07, pelas 11:00 horas, na Igreja Paroquial do Estreito de Câmara de Lobos.

Estreito de Câmara de Lobos, 5 de Outubro de 2018