António Nunes da Costa

Faleceu

Seus filhos, noras, netos, bisnetos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento deste seu saudoso parente, que foi morador à Rua da Igreja, sítio do Amparo, Freguesia da Ponta do Pargo e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Capela mortuária do Hospital dos Marmeleiros pelas 11.00 horas para a Igreja paroquial do Amparo - Ponta do Pargo, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 13.00 horas, prosseguindo depois o funeral para o cemitério da Freguesia.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral, ou que, de qualquer forma manifestaram o seu pesar. Agradece ainda de um modo especial ao Dr. Ferdinando Pereira; à equipa de assistentes sociais ao domicilio da Santa Casa da Misericórdia da Calheta; a toda a Equipa de Médicos, enfermeiros e assistentes operacionais do Centro de saúde da Ponta da Pargo, do Centro de Saúde da Calheta, do Hospital dos Marmeleiros, 3º Piso Poente do Hospital Dr. Nélio Mendonça, serviço de urgência; à medicina interna e aos Bombeiros voluntários da Calheta, por todos os cuidados, apoio, carinho e dedicação, que tiveram com o seu querido parente.

Ponta do Pargo, 18 de Abril de 2018