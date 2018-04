Raúl Timóteo Rodrigues Duarte

Faleceu

Sua esposa, filha, genro, sogro, irmãos, tias, cunhados, sobrinhos, primos e os demais familiares, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento de seu ente querido, residente que foi à Rua da Calçada, freguesia do Caniço, cujo funeral se realiza hoje, com celebração da missa de corpo presente pelas 15h00, na capela do Novo Cemitério Municipal do Caniço, onde decorrerá o velório a partir das 14h00, após a qual, prosseguirá em cortejo fúnebre para inumação em jazigo no mesmo.

A família mui reconhecidamente agradece a todas as pessoas que prestaram o seu apoio, disponibilidade e se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso familiar.

A família renova o agradecimento aos profissionais de saúde, que com relevante competência técnica e humana cuidaram do seu ente querido, Dr.ª Carolina Camacho, Dr. Duarte Correia, Equipa de Enfermagem e Assistentes operacionais do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Sábado 21-04-2018, sendo o 7º dia da sua morte, será celebrada uma missa em sufrágio da sua alma pelas 19h00, na Igreja Paroquial do Caniço, pelo que reiteram os seus antecipados agradecimentos a todos aqueles que participarem nesta eucaristia.

Os Sócios Gerentes, familiares e colaboradores do Restaurante Central Grill, participam o falecimento do seu grande amigo e colaborador Sr. Raúl Timóteo Rodrigues Duarte, apresentando as condolências e solidariedade à toda a sua família, cujo o funeral se realiza hoje, com celebração da missa de corpo presente pelas 15h00, na Capela do Novo Cemitério do Caniço, após à qual prosseguirá em cortejo fúnebre para inumação em jazigo no mesmo.

Informam ainda, por este motivo o supracitado restaurante, estará encerrado no período do almoço, reabrindo apenas pelas 18h00.

Caniço, 16 de Abril de 2018