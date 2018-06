João de Lima Farinha Júnior

Faleceu

Sua esposa Maria Rosete de Gouveia Farinha; seus filhos Nuno Gouveia Farinha, companheira e filho; Lília Gouveia Farinha, marido e filhas; seu irmão Gabriel de Lima Farinha, esposa e filhos: seus cunhados, sobrinhos, primos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Avenida da Madalena, Santo António, e que o seu funeral se realiza hoje, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 11:30 horas para a capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 14:30 horas, prosseguindo o funeral para o mesmo.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia na próxima Terça-feira, dia 19/06/2018, pelas 19:00 horas, na igreja paroquial de Santo António, Funchal, agradecendo desde já a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece a toda a equipa médica, de enfermagem, assistentes operacionais e ao pessoal administrativo dos Serviços de Nefrologia, Cardiologia, Cirurgia Vascular, Unidade da Dor do Hospital Dr. Nélio Mendonça, ao Serviço de Pneumologia do Hospital dos Marmeleiros, ao serviço de enfermagem e às assistentes domiciliárias do Centro de Saúde de Santo António, bem como ao Serviço de Transporte de Doentes, todo o apoio, carinho e dedicação com que trataram o seu familiar.

Funchal, 15 de Junho de 2018