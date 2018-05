FALECEU

Sua esposa Beatriz Gouveia dos Santos, seus filhos; Lucinda Figueira, marido e filho; Alexandre Figueira, companheira e filha; Rosália Figueira e companheiro; sua sogra, irmãos, cunhados, sobrinhos, tios, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi ao Caminho Ernesto Alves Pinto Correia,77, Estreito Câmara de Lobos, e que o seu funeral se realiza hoje, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 13:00 horas para a igreja paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 14:30 horas, prosseguindo o funeral para jazigo do cemitério da freguesia.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

A família agradece a toda a equipa de médica, enfermagem e assistentes operacionais dos Cuidados Intensivos, Intermédios e 2º andar nascente do Hospital Dr. Nélio Mendonça por todo o apoio, carinho e dedicação com que trataram o seu familiar.

Estreito de Câmara de Lobos, 03 de Maio de 2018