Maria Odete Oliveira Gomes

Faleceu

R.I.P.

Seu marido Manuel Nunes; seus filhos: Liliana Maria Nunes Silva, seu marido José Manuel de Jesus da Silva e filhas: Ana Clara Nunes Silva e Marta Cristina Nunes Silva; José Norberto Nunes, sua esposa Maria Gabriela Spínola Ornelas Nunes e filhos: Ana Rita Ornelas Nunes e Norberto Alexandre Ornelas Nunes; Sílvia Maria Nunes Jardim, seu marido Eugénio Bernardo Camacho Gomes Jardim e filhos: Gonçalo Eugénio Nunes Jardim e Filipa Raquel Nunes Jardim; seus irmãos; cunhados; sobrinhos; primos; demais família e vizinhos, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa esposa, mãe, sogra, avó, irmã, cunhada, tia, prima, parente e vizinha, residente que foi ao Caminho Novo do Galeão, nº 30, Paróquia dos Álamos e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13:30 horas, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, para jazigo no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente, pelas 13:00 horas, na referida Capela.

A família, mui reconhecidamente, agradece a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral da sua saudosa familiar e participa que será celebrada a Missa do 7º Dia, no próximo Sábado, dia 03, pelas 18:00 horas, na Igreja da Paróquia dos Álamos.

A família agradece à Srª. Drª. Ema Freitas do Serviço de Medicina Interna do MMC, ao Sr. Dr. Drumond do Centro do Coração, aos enfermeiros do Centro de Saúde de São Roque, à cuidadora Srª. D. Sandra e às ajudantes domiciliárias do Centro de Segurança Social da Madeira, pela forma carinhosa, atenciosa e profissional como sempre trataram a sua saudosa familiar.

Funchal, 31 de Outubro de 2018