PARTICIPAÇÕES

João Francisco Gonçalves Rodrigues

Faleceu

Sua esposa, Ana Paula da Luz Coelho, seus filhos, João Manuel, Francisco Luís e Joana Francisca, seus pais, irmãos, cunhados, sobrinhos, tia Lurdes e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas das suas relações e amizades o falecimento do seu ente querido, residente que foi à Travessa de São Tiago, Entrada 6, Casa n.º 7, freguesia dos Canhas, concelho da Ponta do Sol e comunicam que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Capela Mortuária do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 15:45 horas, para a Igreja Paroquial de Nossa Sr.ª da Piedade, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 17:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério dos Canhas.

A família agradece a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral do seu ente querido, ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar.

A Serralharia do Oeste, Lda., seus Gerentes e colaboradores, participam o falecimento do seu colaborador e amigo Sr. João Francisco Gonçalves Rodrigues, expressando a sua gratidão pelo seu empenho, dedicação e profissionalismo e endereçando a toda a família as mais sinceras e sentidas condolências.

A Associação Desportiva Pontassolense, participa o falecimento do Sr. João Francisco Gonçalves Rodrigues, pai dos seus atletas João Manuel e Francisco Luís, endereçando a toda a família as mais sinceras e sentidas condolências pelo falecimento do seu familiar.

Canhas, 13 de Abril de 2018