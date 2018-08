Agostinho Fernando Silva Freitas

(Conhecido pelo Agostinho da Silva, ex-prisioneiro Guerra na Índia)

Faleceu com 79 anos

Sua esposa Maria Sara Pestana Freitas, sua filha Maria Adelina Pestana Silva Freitas, seu marido e filho Diego, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, vizinhos, amigos, primos e demais familiares presentes e ausentes cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento deste seu saudoso marido, pai, sogro, avô, irmão, cunhado, tio, primo, vizinho, amigo e parente, morador que foi ao Sítio da Igreja abaixo do mercado novo do Estreito Paróquia de Nossa Senhora da Graça no Estreito de Câmara de Lobos e que o seu funeral se realiza hoje, segunda-feira, 27-08-2018, saindo do hospital do Monte pelas 14h45 para a igreja paroquial de Nossa Senhora da Graça no Estreito de Câmara de Lobos, onde haverá missa de corpo presente pelas 16h prosseguindo o cortejo fúnebre para jazigo no cemitério do Estreito de Câmara de Lobos.

A missa de 7.º dia é no próximo sábado às 18h30 na igreja paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos. A família endereça um especial e merecido agradecimento às pessoas que acompanharem o funeral deste seu parente e informa que será celebrada uma missa nas intenções das pessoas, agradecendo antecipadamente. Desde já a nossa profunda gratidão a quem assistir a este piedoso ato. O nosso muito obrigado, um bem-haja a todos.

Agradecimentos à equipa médica, enfermagem e pessoal auxiliar e assistentes da segurança social e bombeiros deste concelho pela forma de carinho que cuidaram deste nosso familiar.

Estreito de Câmara de Lobos, 27 de Agosto de 2018