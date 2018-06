Maria de Jesus

Conhecida por “Mariazinha do Costa”

Faleceu

Seus filhos: José Eusébio Batista da Costa, esposa, Maria Teresa Freitas, presentes; Manuel Samuel da Costa, esposa, Maria Celeste da Costa, filhos e netos, ausentes na Venezuela, seus sobrinhos e os demais familiares, com profundo pesar participam às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa e querida parente, residente que foi no Bom Sucesso, freguesia de Santa Maria Maior, concelho do Funchal, cujo funeral se realiza hoje pelas 13h30, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora da Piedade em São Gonçalo, para inumação em jazigo no mesmo.

Será antecedido de missa de corpo presente pelas 13h00, na referida Capela.

Reconhecidamente, a família expressa a sua gratidão a todos os que lhe têm manifestado o seu pesar e, antecipadamente, às pessoas que com a sua oração e participação, a acompanharem neste momento de dor e esperança, por vontade da falecida, Sra. Maria de Jesus, solicita-se às pessoas o favor de não endereçarem ou levarem flores.

Dirige um especial agradecimento à equipa médica, aos enfermeiros e auxiliares do Hospital Dr. João de Almada, assim como as Assistentes Domiciliárias da Segurança Social do Funchal, por todos em conjunto, terem agido com eficiência e elevado profissionalismo, proporcionando-lhe momentos de conforto e bem estar.

“Por a nossa Mãe, que foi o grande amor das nossas vidas, que tanto nos destes e sempre procuravas ajudar as outras pessoas que mais necessitavam. A tua ausência é grande, mas a nossa dor é maior. O Céu ficou mais rico, mas a Terra sem ti fica mais pobre.

Descansa em paz e na companhia dos nossos entes queridos já falecidos. Não te dizemos adeus, mas sim, um até logo.”

Das pessoas que te amam, até um dia.

Funchal, 20 de Junho de 2018