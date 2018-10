PARTICIPAÇÕES

Susana Maria Mendes Sousa Gouveia

(Irmã do Santíssimo Sacramento)

Faleceu

Seu esposo, José Alberto Ferreira Gouveia, seus filhos, José Diogo Sousa Gouveia, Cristina Margarida Sousa Gouveia, seus pais, Manuel Gouveia Sousa, Serafina Mendes de São Pedro Sousa e demais família, participam a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa filha, esposa, mãe, irmã, cunhada, tia, prima, vizinha, amiga e parente, residente que foi à Estrada Regional 222 - Estrada da Calheta, freguesia e concelho da Calheta, e que o seu funeral se realiza hoje Sexta-feira, saindo da Capela Mortuária do Hospital do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 13:30 horas, para a Capela de Cristo Rei – Lombo do Doutor, onde haverá missa de corpo presente pelas 15:00 horas, prosseguindo o seu funeral para o cemitério do mesmo.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que acompanharem o seu funeral, ou de que qualquer forma manifestaram o seu pesar nesta hora de sofrimento.

O Presidente, Vereadores e Funcionários da Câmara Municipal da Calheta participam o falecimento da Senhora Susana Maria Mendes Sousa Gouveia, funcionária da Câmara Municipal da Calheta, e que o seu funeral se realiza hoje Sexta-feira, saindo da Capela Mortuária do Hospital do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 13:30 horas, para a Capela de Cristo Rei – Lombo do Doutor, onde haverá missa de corpo presente pelas 15:00 horas, prosseguindo o seu funeral para o cemitério do mesmo.

A todos, um muito Obrigado!

Lombo do Doutor - Calheta, 5 de Outubro de 2018