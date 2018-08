Participação

Edson Norberto Barros de Sousa

Faleceu

R.I.P.

Seus pais, Norberto Ascensão Abreu de Sousa e Marta de Sousa Simão Barros de Sousa, seus irmãos, avó, cunhados, sobrinhos, tios, primos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso filho, irmão, neto, cunhado, tio, sobrinho, primo e parente, e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13:30 horas, saindo da Igreja de Nossa Senhora do Rosário (Igreja Velha de São Martinho), para Gavetão no Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho no Funchal.

Será celebrada missa de corpo presente, pelas 13:00 horas na referida Igreja.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso familiar ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar, participa que a missa do 7º dia será celebrada na próxima (Quinta- feira) dia 23.08.2018, pelas 19:30 horas, na Igreja Paroquial de Santo Amaro no Funchal, agradecendo antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem a assistir a este piedoso ato.

Querido Hermano y Hijo:

Nos dejas un gran vacío con tu partida, pero tus ideas, risas, voz y alma se quedan en cada uno de nosotros como legado de tu presencia.

Acompáñanos en nuestros caminos e iluminamos para seguir adelante.

Gracias por las enseñanzas y cada momento compartido.

‘Nos juntaremos otravez’

7 para siempre

Funchal, 19 de Agosto de 2018