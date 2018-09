Maria Filomena Pereira Bettencourt

Faleceu

R.I.P.

Seus irmãos, cunhados, sobrinhos, primos, demais família e amigos, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa irmã, cunhada, tia, prima, parente e amiga, residente que foi Caminho do Arieiro, Paróquia de Santa Rita e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 15:00 horas saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, para jazigo no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente, pelas 14:30 horas, na referida Capela.

A família, mui reconhecidamente, agradece a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral da sua saudosa familiar e participa que será celebrada a Missa do 7º Dia, no próximo Domingo, dia 30, pelas 09:00 horas, na Igreja da Paróquia de Santa Rita.

Funchal, 25 de Setembro de 2018