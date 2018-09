Agostinho de Azevedo de Freitas

(Irmão da Confraria das Almas)

Faleceu

Sua esposa Maria de Jesus de Freitas; seus filhos Maria Isilda Azevedo de Freitas Silva, marido e filhos; Maria Elisabete de Freitas Rodrigues, marido e filhos, Maria Noélia de Freitas e filhos; Agostinho Joaquim de Freitas, esposa, filhos e neto; seus cunhados, sobrinhos, afilhados, primos, amigos, vizinhos, presentes e ausentes e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi ao Caminho da Fonte Coelho, Impasse 3, Porta 7, Estreito de Câmara de Lobos, e que o seu funeral se realiza hoje, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 14:30 horas para a igreja paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 16:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

A família agradece a toda a equipa do Centro de Saúde do Estreito de Câmara de Lobos, aos Bombeiros Municipais de Câmara de Lobos, à equipa de Intervenção Rápida EMIR, aos médicos, enfermeiros e assistentes operacionais do Hospital Dr. Nélio Mendonça todo o apoio e dedicação com que trataram o seu familiar.

Estreito de Câmara de Lobos, 18 de Setembro de 2018