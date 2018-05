José Natal de Araújo

(Também conhecido por “José Natal o Leiteiro”)

FALECEU com 94 anos

Seus filhos, noras, genros, netos, bisnetos, seus irmãos, cunhados, sobrinhos e os demais familiares, com profundo pesar participam às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso e querido parente, residente que foi ao sítio da Ribeirinha, freguesia da Camacha, cujo funeral se realiza hoje, saindo do Hospital dos Marmeleiros pelas 11h00, para a capela do Cemitério Municipal da Camacha, onde decorrerá um pequeno velório até à celebração da missa de corpo presente pelas 13h00, após a qual prosseguirá em cortejo fúnebre para inumação no mesmo.

A família reconhece e expressa a sua gratidão a todos os que lhe têm manifestado o seu pesar, e antecipadamente, às pessoas que com a sua oração e participação, a acompanharem neste momento de dor e esperança. Dirige um especial e merecido agradecimento às equipas médicas, aos enfermeiros e assistentes operacionais dos vários serviços clínicos por onde passou nestes últimos meses, nomeadamente aos profissionais do Hospital Dr. Nélio Mendonça, por todos em conjunto, no desempenho das suas funções, souberam agir com eficiência, dedicação e elevado profissionalismo, proporcionando-lhe momentos de conforto e bem estar.

“Um obrigado a todos, pela vossa excelência profissional.”

No próximo domingo dia 20 de maio pelas 09h00, terá lugar na Igreja Paroquial da Camacha, a missa do 7º dia pelo eterno descanso da sua alma, reiterando os seus antecipados agradecimentos a todos aqueles que participarem nesta eucaristia.

Camacha, 17 de maio de 2018