Maria de Freitas Baptista

Faleceu

Suas filhas, Maria Margarida Baptista Marujo, seu marido Leonardo Vieira Marujo e filhos, Rosa Lúcia Baptista Marujo, seu marido Albertino Vieira Marujo e filhos, seu enteado António Luís Baptista, esposa e filhos, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, madrasta, tia e parente, residente que foi ao sítio do Estreito, freguesia de Santa Cruz.

Mais participam que se encontra em câmara ardente na capela da Santa Casa da Misericórdia de Santa Cruz e que o seu funeral se realiza hoje, na igreja matriz de Santa Cruz, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:00 horas, prosseguindo depois para inumação no cemitério da localidade.

Pelas 14:00 horas, duas carrinhas da SAM, uma sai das Quatro Estradas e desce o Caminho da Morena, a outra sai de junto ao Bar do Jusa, passa no caminho da Relação e desce o Caminho da Morena, com destino à igreja matriz de Santa Cruz, para transportar as pessoas que queiram assistir à missa e acompanhar o cortejo fúnebre até ao cemitério, com regresso aos mesmos locais.

Domingo dia 11 de Novembro pelas 9:15 horas, será celebrada missa do 7º dia pelo eterno descanso da sua alma, na Igreja matriz de Santa Cruz.

A família muito reconhecida agradece, a todas as pessoas que lhes têm manifestado pesar e antecipadamente, a quem participar nestas homenagens a sua querida parente.

Santa Cruz, 3 de Novembro de 2018