João Baptista de Abreu

FALECEU

Seus filhos Maria Lúcia Conceição Abreu; Angelina Abreu, filhos e netos; Maria José Abreu, marido e filhos; Fernanda de Abreu, marido e filhos; João Manuel Abreu, esposa, filhos e netos; Francisco Abreu, esposa, filhos e netos; José Maria Abreu, esposa e filha; Ricardo Jorge Abreu, esposa, filhos e neta; Carlos Raimundo Abreu; seus irmãos, irmãs, vizinhos, amigos, presentes e ausentes e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi ao Caminho do Senhor Perim, Porto Moniz, e que o seu funeral se realiza hoje com missa de corpo presente pelas 13:00 horas na igreja paroquial de Nossa senhora da Conceição, Vila, Porto Moniz, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia no Domingo, dia 02/09/2018, pelas 11:00 horas, na igreja paroquial de Senhora da Conceição, Vila, Porto Moniz, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Porto Moniz, 26 de Agosto de 2018