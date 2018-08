António Luís Vieira Pita de Abreu

FALECEU

Sua esposa Maria Ilda de Ponte Pereira Pita de Abreu e filha Maria Isabel de Ponte Pereira Pita de Abreu, irmão, cunhados, tios, primos, sobrinhos, amigos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso marido, pai, irmão, cunhado, sobrinho, primo, tio, amigo e parente, residente que foi à freguesia de Santa Maria Maior, concelho do Funchal.

Mais participam que o seu funeral se realiza hoje, domingo, pelas 13:30 horas, saindo da capela do cemitério de Nossa Senhora da Piedade em São Gonçalo, para inumação em jazigo municipal no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 13:00 horas, na referida capela.

A família agradece a todas as pessoas que queiram participar no funeral do seu saudoso parente, até à sua última morada.

No próximo domingo (02/09/2018), pelas 10:30 horas, na Igreja Paroquial do Coração de Jesus, Boa Nova, haverá missa do 7.º dia pelo eterno descanso da sua alma, renovando os agradecimentos a quem se dignar participar nesta sagrada eucaristia.

Amigo, que partida nos pregaste!

Decidiste viajar e não nos contaste!

Tu bem gostavas de brincar, de rir, c determinadas partidas e brincadeiras,

E davas aquelas gargalhadas muito tuas,

Que quando ouvíamos, dizíamos;

Lá está o António, está divertido, está Feliz.

Pois é Amigo, muita falta nos vais fazer,

Muita Saudade já estás deixando e deixarás para sempre,

Até que um dia nos voltaremos a encontrar,

E então falaremos desta tua viagem tão inesperada.

Os Amigos da Atalaia e do Ribeiro Serrão com muito carinho e amizade.

São Gonçalo, 26 de Agosto de 2018