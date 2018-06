PARTICIPAÇÕES

Maria Isabel Camacho Basílio Caldeira

Faleceu

R.I.P.

Seu marido Francisco José Caldeira, sua filha Ana Carolina Basílio Caldeira e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa esposa, mãe e parente e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 11:30 horas, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, para o mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente, pelas 11:00 horas, na referida Capela.

A família, mui reconhecidamente, agradece a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral da sua saudosa familiar e participa que será celebrada a Missa do 7º Dia, na próxima Sexta-Feira, dia 15, pelas 19:00 horas, na Igreja Paroquial de São Roque.

A família agradece aos médicos, enfermeiros e assistentes operacionais da Unidade de Neutropénia do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pela forma carinhosa, atenciosa e dedicada, como sempre trataram a sua saudosa familiar, durante a sua doença.

A Administração, a Direção e os Colaboradores do Grupo Pestana, participam o falecimento da Sra. D. Maria Isabel Camacho Basílio Caldeira, Colaboradora do Casino da Madeira, e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 11:30 horas, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, para o mesmo.

Querida Isabel...

Deixaste-nos com os nossos corações tristes e cheios de saudade, vamos sempre lembrar-te como a pessoa querida e maravilhosa que és.

Dos teus colegas e amigos do Casino da Madeira.

Funchal, 9 de Junho de 2018