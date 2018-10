PARTICIPAÇÕES

Francisco José Correia de Gouveia

“Chico”

Faleceu

R.I.P.

Sua esposa, Maria Daniela da Costa Gouveia, suas filhas, Márcia Patrícia da Costa Gouveia e filhas; Sara Sofia da Costa Gouveia e namorado; seus irmãos, cunhados, cunhadas, sobrinhos, primos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso marido, pai, avó, irmão, cunhado, tio, primo e parente, residente que foi à estrada Comandante Camacho de Freitas, freguesia de São Roque, concelho do Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje pelas 13.30 horas, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angustias em São Martinho (Funchal), para jazigo no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 13.00 horas na referida Capela.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso familiar ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar.

Agradecemos ao corpo médico, enfermagem, auxiliares e administrativo dos Serviços de Cardiologia em especial à Sra. Dra. Susana Gomes, Serviço de Urgência, Medicina Interna, Nefrologia, Cirurgia Vascular, Medicina Transfusional, Centro de Saúde de São Roque e do Bom Jesus por todo carinho, dedicação e profissionalismo com que cuidaram do seu familiar.

Após uma longa luta, foste vencido...

Foste o herói da tua história, uma pessoa extraordinária que amou a sua esposa, filhas e netas.

Hoje, temos um vazio no coração, mas sabemos que as lágrimas de tristeza e revolta com o tempo se transformarão em sorrisos por termos tido a oportunidade de seres nosso marido, pai e avô.

Sabemos que estás em paz ... e agora no Céu continua a olhar por todos nós.

Com muito amor da tua esposa, filhas e netas.

A gerência e colaboradores da empresa MatériaBrava, Lda. participam o falecimento do Sr. Francisco José Correia de Gouveia, endereçando a toda a família as mais sentidas condolências.

Funchal, 19 de Outubro de 2018