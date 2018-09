10 ANOS DE ETERNA SAUDADE

Pedro Acácio da Silva Andrade

Nosso querido irmão

Partistes sem um Adeus...

Sentimos revolta, tristeza e ainda hoje, não aceitamos a tua ausência.

Apenas ficamos com as memórias do que partilhamos juntos.

Até um Dia!

Descansa em Paz e pede a Deus por tuas irmãs, Elsa, Mariana, teus pais, sobrinhos e cunhado.

A família participa que será celebrada uma missa por intenção de sua alma, no SABÁDO, dia 15/09/2018, pelas 19 horas, na Igreja Paroquial de São Sebastião, Câmara de Lobos, agradecendo antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem assistir a este piedoso ato.

Câmara de Lobos, 13 de Setembro de 2018