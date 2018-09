Maria Helena Dinis Correia Silva

Faleceu

Seus filhos António Avelino Correia Aguiar, esposa e filha; Marcos Luís da Silva Diniz, esposa e filha; Marlene Concepción da Silva Diniz; seu enteado Emídio Alzerino da Silva Gouveia, esposa e filhas; seu irmão, cunhados, sobrinhos, primos, amigos, vizinhos, presentes e ausentes, e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi ao Caminho de São Bernardino, 75, Câmara de Lobos, e que o seu funeral se realiza hoje, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 14:30 horas para a capela do cemitério de Câmara de Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 16:00 horas, prosseguindo o funeral para jazigo do mesmo.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia na próxima Quarta-feira, dia 12/09/2018, pelas 19:30 horas, na igreja paroquial de Santa Cecília, Câmara de Lobos agradecendo a todas as pessoas que se dignarem assistir a este piedoso acto.

A família agradece a todas as equipas médicas, de enfermagem e assistentes operacionais do Hospital Dr. Nélio Mendonça e do Centro de Saúde de Câmara de Lobos, às assistentes domiciliárias da Segurança Social e aos Bombeiros de Câmara de Lobos, todo o apoio, carinho e dedicação com que trataram a sua familiar.

Câmara de Lobos, 6 de Setembro de 2018