Manuel Martins da Silva Parreira

(Irmão da Confraria do Santíssimo Sacramento)

Faleceu

R.I.P.

Sua esposa, Isolina Gomes dos Ramos, seu filho, Nélio Emanuel Ramos Parreira, esposa e filhos, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso, marido, pai, sogro, avô, tio, amigo, vizinho e parente, residente que foi ao Caminho do Pico do Anjo, Lombada, Concelho de Ponta do Sol e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Capela mortuária do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 12:00 horas, para a Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Conceição - Lombada, freguesia da Ponta do Sol, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 14:00 horas na referida Igreja, após a qual prosseguirá em cortejo fúnebre para inumação no Cemitério de Santo Amaro, Lombada, Ponta do Sol.

Mais se informa que na próxima terça-feira dia 01 de Maio, será celebrada missa de 7º dia em sufrágio de sua alma e de agradecimento a todas às pessoas que acompanharem o seu funeral, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Conceição, Lombada, Ponta do Sol pelas 08:00 horas.

A família agradece mui reconhecidamente às pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso parente, assim como a todos os que têm manifestado o seu pesar.

Agradecimentos que são extensivos e de um modo especial: a toda a equipa de operacionais: Médicos, Enfermeiros, Assistentes Auxiliares do Hospital Dr. Nélio Mendonça 7ºpiso, Serviço de Neurocirurgia, às ajudantes Domiciliarias da S. Social, ao Serviço de Transportes do Sesaram, Centro de Saúde da Ribeira Brava, bem como aos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol pelo seu incansável profissionalismo e dedicação. O nosso muito Obrigado.

Ponta do Sol, 26 de Abril de 2018