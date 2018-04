Nazaré Rodrigues Fernandes de Sousa

Faleceu

Sua filha e filhos; Luísa Maria Fernandes Sousa Rodrigues, José Manuel Fernandes de Sousa, João Carlos Fernandes Sousa, Lino Manuel Fernandes Sousa e Manuel Duarte Fernandes Sousa, seu genro, noras, netos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó e parente, residente que foi em São Pedro, freguesia de Santa Cruz.

Mais participam que o seu funeral se realiza hoje, saindo da capela do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 14:00 horas, para a Capela de São Pedro, paróquia da Lombada, freguesia de Santa Cruz, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:00 horas, prosseguindo depois para inumação no cemitério municipal da referida freguesia.

Pelas 14:30 horas, sai do sítio do Rosário junto ao restaurante a Foca um autocarro, para transportar as pessoas que queiram participar na missa e acompanhar o funeral até ao cemitério com regresso ao mesmo local.

No próximo domingo 22 do corrente mês, pelas 9:15 horas, será celebrada missa do 7º dia pelo eterno descanso da sua alma, na capela de São Pedro, paróquia da Lombada de Santa Cruz.

A família, muito reconhecida agradece a todas as pessoas que lhes têm manifestado pesar e antecipadamente, a quem participar no funeral e na missa por sua intenção.

Santa Cruz, 18 de Abril de 2018