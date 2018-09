Maria Eduarda Camacho

Faleceu

R.I.P.

Seus irmãos, Ivone Marques seu marido e filhos, Arnaldo Camacho sua esposa e filha, Alberto Gomes e filhos, Manuela Gomes, filha e genro, Manuel Gomes e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas das suas relações e amizade o falecimento do sua saudosa irmã, cunhada, tia e parente residente que foi ao Caminho de Santo António, Beco dos Vimieiros, nº 5, freguesia de Santo António e que o seu funeral se realiza hoje pelas 13:00 horas, saindo da Igreja de Nossa Senhora do Rosário (Igreja Velha de São Martinho) para cremação no cemitério das Angustias.

Será precedido de missa de corpo presente, pelas 12:30 horas, na referida Igreja.

A família agradece aos médicos, enfermeiros e assistentes operacionais do Serviço da Hemato-Oncologia e do Serviço de Ginecologia do Hospital Dr. Nélio Mendonça e Casa de Saúde Câmara Pestana, pela forma carinhosa e dedicada como trataram a nossa familiar. Agradecemos todo o apoio à grande amiga Gabriela Reis e família.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa familiar, ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar.

Participam que será celebrada missa do 7º dia no próximo sábado dia 29/09/2018 pelas 19:00 horas na Igreja da Paroquia da Sagrada Família, Funchal.

Funchal, 25 de Setembro de 2018