António Franco de Freitas

FALECEU

Sua esposa Maria Aldora de Freitas, filhos, genros, noras, netos, bisnetos, irmãs, cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, avô, bisavô, irmão, cunhado, tio e parente, residente que foi à Estrada dos Maroços, freguesia de Machico e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da capela do Hospital dos Marmeleiros, pelas 13.30 horas, para a Igreja Paroquial de Nossa Senhora das Preces na Ribeira Grande - Machico, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15 horas, prosseguindo o funeral para o Cemitério Municipal de Machico.

A família reconhece e expressa a sua gratidão a todos, quantos lhe têm manifestado o seu pesar. Agradece, ainda, de um modo especial aos Médicos, Enfermeiros e Pessoal Auxiliar do 1.º andar do Hospital dos Marmeleiros, às Enfermeiras do Centro de Saúde de Machico e à Segurança Social (ajuda ao domicílio), por todos os cuidados, carinho e dedicação que tiveram com o seu querido parente.

Mais informa que, na próxima quarta-feira, dia 30/05/2018, pelas 17.30 horas, será celebrada a missa do 7.º dia, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora das Preces na Ribeira Grande - Machico, agradecendo antecipadamente às pessoas que se dignarem assistir a este piedoso ato.

Machico, 25 de Maio de 2018